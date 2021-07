Addio Inter per J.Mario: "Grazie mille. In bocca al lupo per il futuro"

La notizia di oggi ha visto l'Inter e Joao Mario dirsi addio in maniera definitiva con la risoluzione di contratto, con la prossima destinazione che sarà il Benfica del neo-presidente, Manuel Rui Costa.

La decisione è stata presa per poter aggirare la clausola secondo cui il centrocampista portoghese non sarebbe potuto passare ad una squadra rivale dello Sporting Lisbona, squadra per cui Joao Mario ha militato l'anno scorso vincendo il campionato.

Intanto arriva anche l'addio via Twitter dell'oramai ex nerazzurro che ha scritto: "Grazie mille Inter. In bocca al lupo per il futuro". Un giocatore che non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore a Milano e che adesso potrebbe, finalmente, trovare la sua dimensione ideale.