Acuna Inter, l'offerta dei nerazzurri è pronta: c'è un solo nodo da sciogliere

È ancora in via di definizione la caccia dell'Inter per ingaggiare un nuovo esterno di centrocampo. A stuzzicare i nerazzurri c'è Marcos Acuna dello Sporting Lisbona.

Il club portoghese ad oggi valuta l'argentino tra i 15 e i 20 milioni di euro e lo cederebbe solo a titolo definitivo, mentre il club di Viale della Liberazione offre un prestito semestrale pari ad un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Insomma, l'intenzione dello Sporting di non cedere Acuna a titolo temporaneo è abbastanza chiara. L'Inter per via dei paletti legati al Fair Play Finanziario difficilmente potrà acquistarlo immediatamente, ma qualora i portoghesi dovessero convincersi a lasciarlo partire in prestito, lo scenario potrebbe capovolgersi.