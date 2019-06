A Bola - Niente Manchester City per Bruno Fernandes

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica portoghese, A Bola, il talento dello Sporting Lisbona, Bruno Fernandes, non è mai stato realmente nel mirino del Manchester City. Una fonte interna al club inglese ha rivelato che i Citizens, non hannofatto, e non farnno offerte per il calciatore.

Il centrocampista che ha segnato più gol nella stagione appena conclusa (32), potrebbe finire ai rivali del Manchester United. Vi potrebbe essere anche un interesse da parte dl Tottenham, qualora i londinesi dovessero vendere il numero 23, Christian Eriksen.