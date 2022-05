A Bola - Mercato Inter, un giocatore in prestito non verrà riscattato

Mercato Inter, Valentino Lazaro tornerò in nerazzurro nella prossima stagione.

L'esterno austriaco, dopo un'infelice avventura a Milano, è stato mandato in giro per l'Europa per trovare maggiore continuità e per tentare di ritrovare le qualità che avevano convinto l'Inter ad investire su di lui. Nella scorsa estate, infatti, il giocatore è stato mandato in prestito con diritto di riscatto in Portogallo per poter giocare con la maglia del Benfica e, anche se nella prima parte di stagione non ha trovato grosso spazio, con il passare dei mesi il calciatore è riuscito a mettersi in mostra.

Secondo quanto ha riportato il quotidiano portoghese A Bola, però, Lazaro non dovrebbe essere riscattato dal club e, quindi, si fa sempre più probabile un suo ritorno a Milano all'Inter. Il giocatore non rientra minimamente nei piani della società nerazzurra e l'obiettivo di Beppe Marotta e di Piero Ausilio è quello di trovare una sistemazione a titolo definitivo per poter usufruire di denaro fresco per sistemare le casse o da poter reinvestire sul mercato. Insomma, il futuro immediato del giocatore sembra segnato.

Bisognerà vedere cosa succederà la prossima estate e quale sarà la valutazione che ne faranno in viale della Liberazione. Di sicuro, Lazaro, rientrerà a Milano, ma sarò solo di passaggio, nella speranza che ci possa essere una destinazione che potrà soddisfare tutte le parti in causa. Intanto, il giocatore, finirà la stagione in Portogallo, anche se il campionato è stato vinto dal Porto, poi ogni tipo di discorso verrà affrontato a momento debito. Lazaro-Inter, un'esperienza non positiva che potrebbe davvero raggiungere il definitivo capolinea.