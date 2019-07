82 milioni sul tavolo, il blitz del Napoli beffa tutti, anche Icardi

Il sito della Gazzetta dello Sport riporta la notizia di un blitz compiuto dal Napoli oggi pomeriggio. Il club di De Laurentiis sarebbe ormai ai dettagli per portare sotto il Vesuvio Pepè, il giovane attaccante del Lille inseguito da mezza Europa.

Gli agenti del ragazzo sono arrivati nel ritiro azzurro di Dimaro nel primo pomeriggio e dopo un pomeriggio di lavoro l'accordo sarebbe già stato raggiunto con il club francese mentre con il giocatore la discussione sarebbe vicina al gong finale.

"Sul cartellino ci sarebbe un accordo con il Lille per circa 82 milioni: 60 in contanti e l’algerino Ounas valutato 22. Con gli agenti del giocatore si cerca di raggiungere un accordo di ingaggio per circa 6 milioni netti, ma al momento non c’è accordo complessivo perché ballano almeno 7 milioni di commissioni."

L'operazione interessa direttamente anche l'Inter perche è evidente che l'acquisto di Pepè chiuderebbe probabilmente ogni porta all'eventuale arrivo di Icardi in Campania.