Calciomercato Inter, sondaggio in corso per Vrsaljko. E’ lui l’alternativa a Florenzi

Calciomercato Inter, tutto su Vrsaljko

Calciomercato Inter, ore caldissime per il Direttore Sportivo Piero Ausilio che dopo un giugno da assoluto protagonista sta lavorando ad altri colpi, tanto in entrata quanto in uscita. Per le esterne un nome caldissimo è quello del romano Florenzi : nelle ultime ore è però tornato di moda un vecchio “pallino” dei nerazzurri : Sime Vrsaljko.

L’ex Sassuolo, oggi di proprietà dell’Atletico Madrid, gradirebbe un ritorno in Italia. Su di lui in prima fila il Napoli, anche se nelle ultime ore si è registrato uno stop alla trattativa che sembrava destinata a portare l’esterno nella città partenopea.

Da qui un ritorno di fiamma dell’Inter, che dopo aver appreso di uno scatto nelle trattative di rinnovo tra Roma e Florenzi, ha puntato i radar sul classe 92 croato. Ausilio, stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Pedullà, avrebbe già incassato un’apertura dell’Atletico Madrid, disposto a cedere il giocatore con una formula tale da “agevolare” i nerazzurri (prestito oneroso con diritto di riscatto).