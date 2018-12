Francisco Trincao, giovane attaccante portoghese attualmente in forza al Braga, è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo. Le prestazioni di cui si sta rendendo protagonista nel corso di questa stagione hanno fatto si che su di lui si attirassero le attenzioni di grandi club.

Tra le società interessate al giovane calciatore è presente anche l’Inter, che sta vivendo un autentico duello con la Juventus per accaparrarsi “il nuovo CR7”. La conferma dell’interesse da parte del club nerazzurro è arrivata direttamente dal nuovo amministratore delegato.

Calciomercato Inter, i nerazzurri accelerano per Trincao

Beppe Marotta infatti, nelle parole pronunciate a margine dell’ufficializzazione come nuovo dirigente dell’Inter, si è espresso proprio su questa trattativa. Queste le parole “Trincao è un giocatore molto interessante, e sono certo che Piero Ausilio abbia sul suo taccuino anche questo nome. Cercheremo di entrare in lotta per la sua acquisizione”.

Tendenzialmente è raro che un uomo mercato si esprima in maniera così esplicita su un obiettivo, ed il fatto che Marotta lo abbia fatto conferma che ci sia più di un interesse.

Garcia conferma: “Offerta dell’Inter per Trincao”

Ebbene, questa mattina, direttamente dal profilo Twitter di Claudia Garcia, giornalista della Rai ed esperta di calcio portoghese, arriverebbe un’importante conferma. L’Inter infatti avrebbe presentato un’offerta da 10 milioni di euro per Trincao, al fine di strapparlo al Braga già a gennaio. L’offerta sarebbe più bassa rispetto a quella della Juventus, ma la formula potrebbe fare la differenza.

I nerazzurri offrono infatti 10 milioni cash, mentre la Juve 17,5 totali ma dilazionati in più anni e subordinati alla formula del prestito con diritto di riscatto. Questo, come riportato dalla giornalista sopra citata, potrebbe portare il Braga a fare attente riflessioni.

Ecco il Tweet della Garcia sul futuro di Trincao

Dal Portogallo mi arriva la notizia che #inter ha offerto 10M€ per aquistare subito #trincao a gennaio. Offerta molto inferiore a quella della #juve (2,5M€ + 15M€) che prevede però il prestito con dritto di riscatto. Il #braga ora riflette. — Claudia Garcia (@claubgarcia) December 30, 2018