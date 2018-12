Calciomercato Inter, tante permanenze e ritorni incerti: i dettagli

Calciomercato Inter – All’interno della dirigenza e della rosa nerazzurre, c’è ancora esposto il cartello dei lavori in corso. In attesa dell’insediamento ufficiale di Beppe Marotta, il club di Corso Vittorio Emanuele è già al lavoro per migliorare ulteriormente la rosa. Tra certezze e incertezze varie, figura il ritorno in nerazzurro di Yann Karamoh.

Il giovane attaccante, attualmente in prestito al Bordeaux, è fortemente richiesto dai tifosi dei Girondini. Secondo un sondaggio effettuato da webgirondins.com infatti, la maggior parte dei sostenitori vorrebbe che l’ex Caen rimanesse in Francia. Purtroppo per loro però, dal canto suo l’Inter ha già fatto sapere di non avere intenzione di privarsi di un ragazzo pagato solo 5.5 milioni di euro e che può fare l’exploit da un momento all’altro.

Calciomercato Inter, non solo Karamoh

Oltre alla situazione relativa al classe ’98, i meneghini in attacco dovranno far fronte ad un probabilissimo sovraffollamento. L’attuale presenza di Perisic, accompagnata dal possibile riscatto di Keita Balde dal Monaco, potrebbero creare al reparto offensivo nerazzurro un’eccessiva abbondanza. Inoltre, la dirigenza meneghina resta sempre vigile su Anthony Martial. Il francese è attualmente in scadenza di contratto, ma il Manchester United potrebbe presto esercitare il diritto di rinnovo per un’altra stagione. In questo modo, l’Inter avrebbe la possibilità di acquistare il ragazzo ad un prezzo super scontato. I nerazzurri restano vigili, ma al momento non si è mosso nulla di concreto né per il mercato in entrata né per il mercato in uscita.