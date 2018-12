Calciomercato Inter: Spalletti e Marotta già a lavoro per migliorare la rosa

Luciano Spalletti e l’Inter hanno provato in tutti i modi a battere la Juventus all’Allianz Stadium; la corazzata bianconera, però, quest’anno sembra veramente difficile da sconfiggere (14 vittorie su 15 sfide). Ora che Beppe Marotta è diventato nerazzurro, in casa Inter si spera di riuscire a colmare il gap con i bianconeri, tant’è che le parti sono già a lavoro per migliorare la rosa da mettere a disposizione del tencico.

Spalletti e Marotta già a lavoro per la prossima stagione

Beppe Marotta, dopo aver fatto della Juventus una delle rose più complete del panorama calcistico europeo, è adesso un uomo a tinte nerazzurre. L’obiettivo dell’ex dirigente di Sampdoria e Juventus, anche se non è ancora ufficialmente un uomo Inter, è già a lavoro per la squadra meneghina in stretta collaborazione con Ausilio e Spalletti.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in edicola stamani, il tecnico Luciano Spalletti, ha già parlato con Beppe Marotta, prossimo direttore generale dei nerazzurri. Superate le difficoltà dovute al Financial Fair Play, i nerazzurri agiranno in fase di calciomercato e proveranno a colmare la distanza che c’è con la Juventus. La rosa dei bianconeri è palesemente superiore a quella di tutte le altre squadre di Serie A.

L’Inter di quest’anno ha l’obiettivo di arrivare più in alto possibile, ma c’è la piena consapevolezza che competere con i bianconeri è quantomeno utopistico, soprattutto ora che la distanza dalla vetta è già di 14 punti dopo appena 15 giornate.