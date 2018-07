Calciomercato, Inter: Sky è sicura, pronti altri 3 colpi! In uscita su Karamoh…

Dopo le plusvalenze l’Inter si concentra sugli acquisti

Il mercato dell’Inter è appena incominciato. Ora si preparano i colpi in entrata, tre le operazioni su cui lavorano i nerazzurri.

Il mercato dell’Inter è appena iniziato. Per ora Luciano Spalletti è soddisfatto degli acquisti fatti dalla società ma sa che serve ancora dell’altro. Per questo Piero Ausilio si sta muovendo molto nell’ultimo periodo. Ai nerazzurri, infatti, secondo le parole di Alessandro Sugoni, piacerebbe inserire ancora tre giocatori.

Il centrocampo che verrà consegnato a Luciano Spalletti, infatti, necessita di un’ultima aggiunta. Come raccontato da Alessandro Sugoni su Sky Sport 24 sono due i giocatori su cui i nerazzurri si concentrano: Dembèlè e William Carvalho. Il centrocampista belga, però, vuole attendere la chiusura del mercato cinese prima di decidere. Il portoghese, invece, per ora resta un’alternativa. Ecco, quindi, che i nerazzurri lavoreranno al termine dei mondiali. Luciano Spalletti, però, vuole inserire altri due giocatori: un terzino e un esterno d’attacco. Per la difesa il nome più caldo resta quello di Vrsaljko ma l’Atletico Madrid non intende cederlo; per l’esterno, invece, continua la pista per arrivare a Malcom.

Inter attenta anche alle cessioni

Per arrivare a Malcom i nerazzurri devono considerare anche una cessione. Il costo dell’operazione è molto alto, nonostante i francesi accettino il prestito oneroso con diritto di riscatto, e con l’arrivo di Politano ci sarebbe un surplus di giocatori in quel ruolo.

Per questo i nerazzurri pensano anche alle cessioni e, in questo caso, i due giocatori in lista d’uscita sono Candreva e Karamoh. Sul francese, però, Luciano Spalletti mantiene qualche riserva soprattutto vista la giovane età.