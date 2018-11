Calciomercato Inter, si cerca un nuovo portiere: i nomi (GdS)

Calciomercato Inter, portiere cercasi

(Calciomercato Inter) AAA, portiere cercasi. L’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere. Attenzione, massima fiducia in Samir Handanovic che non più tardi di tre giorni fa ha dimostrato di poter essere ancora a lungo il numero 1 nerazzurro. Però un ragionamento, quanto meno sulla carta d’identità, va assolutamente fatto.

Samir va per i 34 anni, è necessario quindi iniziare a muoversi per pianificare il futuro. Lo ha riferito l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. In pole position c’è Alphonse Areola. Il portierone del PSG è chiuso da Gianluigi Buffon e il club parigino non sembra voler puntare molto su di lui. Il suo contratto, inoltre, è in scadenza a giugno 2019, quindi potrebbe arrivare a 0.

Sul classe 93 però c’è tanta concorrenza, quindi arrivare ad un accordo con il suo entourage potrebbe essere complicato. In ogni caso, non è detto che non rinnoverà il suo contratto. Il Paris Saint-Germain sta continuando ad offrirgli il rinnovo ma il calciatore al momento non ne vuole sapere. Al momento, appunto.

Idea italiana

(Calciomercato Inter). L’Inter però non guarda solamente all’estero per il ruolo di successore di Handanovic. Si cerca, infatti, anche in Italia. Sul taccuini di Ausilio quindi è finito anche il nome di Alessio Cragno, portiere in forza al Cagliari che sta letteralmente incantando negli ultimi mesi.

Per acquistarlo, scrive la Gazzetta dello Sport, servono 20 milioni, per meno il presidente Giulini nemmeno si siede a parlarne. L’idea, comunque, sarebbe quella di prenderlo e di affiancarlo per una stagione all’attuale numero 1 interista, in modo da far crescere senza fretta il classe 94. Insomma, la ricerca per il post Handanovic è cominciata.