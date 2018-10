Calciomercato Inter, si avvicina l’esordio in nazionale per un possibile nerazzurro

Calciomercato Inter, giornata importante per il giocatore, si avvicina l’esordio in nazionale, i nerazzurri lo seguono e lui ama questi colori

Calciomercato Inter, questa sera l’Italia affronterà a Genova l’Ucraina. Un incontro amichevole prima del match in Polonia contro i padroni di casa valido per la Nations League. Nella formazione che Roberto Mancini manderà in campo contro la formazione ucraina, potrebbe esserci Nicolò Barella.

Il centrocampista del Cagliari potrebbe esordire con la maglia azzurra dal primo minuto. In questa stagione sta confermando quanto di buono fatto vedere nel campionato passato. Barella è il perno del centrocampo del Cagliari e su di lui ci sono gli occhi dei grandi club italiani e europei.

L’amore per l’Inter

Nicolò Barella è innamorato dell’Inter. E’ stato Giorgio Melis, l’ex tecnico degli Allievi Nazionali del Cagliari, ad affermare che il giovane centrocampista ama i colori nerazzurri in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.

Ausilio segue da tempo il talentuoso giocatore italiano. Non solo l’Inter ha nel mirino Barella, in Inghilterra c’è anche il Liverpool interessato al centrocampista. Il club inglese avrebbe chiesto informazioni al Cagliari nell’ultima sessione di mercato estiva, durante il passaggio di Klavan dal Liverpool al club italiano. Il valore del cartellino di Barella si aggira sui 40 milioni di euro, ma per il presidente Giulini vale molto di più.

Come un’opera d’arte

Circa un mese fa, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato così a Sky Sport di Barella. “C’è una scultura che vale più di 100 milioni, che vorrei comprare e che non mi posso permettere. E’ l”Uomo’ di Giacometti. Oggi lui è la nostra opera d’arte”, così il numero uno del club.

La volontà del giocatore potrebbe essere determinante per la scelta della futura squadra. Barella ama l’Inter e la sua priorità potrebbe essere la squadra nerazzurra. Intanto, questa sera, si prepara a giocare per la prima volta con la maglia dell’Italia.