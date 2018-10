Calciomercato Inter, i nerazzurri seguono da vicino il giocatore, prezzo salito a 50 milioni, il Liverpool potrebbe inserirsi

Calciomercato Inter, Ausilio e la dirigenza nerazzurra sono sempre vigili sul mercato. Da tempo il club nerazzurro segue da vicino Nicolò Barella. Il giovane centrocampista del Cagliari si è messo in mostra nella passata stagione. In questa prima parte di campionato, il 21enne giocatore rossoblu ha continuato a fornire prestazioni sopra la media.

E’ arrivato anche l’esordio in nazionale. Contro l’Ucraina, Roberto Mancini l’ha schierato nell’undici titolare, replicando qualche giorno dopo nel match di Nations League contro la Polonia, scegliendo nuovamente Barella tra i titolari.

Inter e Liverpool

Il prezzo del cartellino di Nicolò Barella continua a salire. Il costo è arrivato intorno ai 50 milioni di euro. Circa un mese fa, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato così a Sky Sport: “C’è una scultura che vale più di 100 milioni, che vorrei comprare e che non mi posso permettere. E’ l”Uomo’ di Giacometti. Oggi lui è la nostra opera d’arte”.

Tra i club interessati al centrocampista azzurro, oltre all’Inter, c’è anche il Liverpool. Il club inglese avrebbe chiesto informazioni al Cagliari nell’ultima sessione di mercato estiva, durante il passaggio di Klavan dal Liverpool al club italiano. Notizia riportata nei mesi precedenti dai media inglesi.

Le parole di Barella

Questo pomeriggio, Nicolò Barella è stato intervistato da Sky Sport. Tra le domande poste al centrocampista del Cagliari, anche una sul mercato, con il suo nome accostato a grandi club. Ecco la risposta del giocatore: “L’interesse delle grandi squadre mi rende orgoglioso, perché significa che sto lavorando bene. Per ora non penso al mercato. Per quello ci sono procuratori, dirigenti e società”.

Grande tifoso dell’Inter e innamorato dei colori nerazzurri, nel futuro di Barella potrebbe esserci proprio la Beneamata. Attenzione al Liverpool, che potrebbe affondare il colpo con un’offerta irrinunciabile per il Cagliari. Sarà fondamentale la volontà del giocatore: Italia o estero? Se al cuor non si comanda, il prossimo volo estivo potrebbe essere di sola andata verso Milano.