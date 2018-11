Calciomercato Inter, il giocatore vuole tornare a Milano, il suo costo è sceso negli ultimi mesi

Calciomercato Inter, sono bastati pochi mesi a Rafinha per conquistare il pubblico nerazzurro e per far innamorare il giocatore dei colori nerazzurri. Sei mesi in prestito, con l’Inter che non ha esercitato il diritto di riscatto a causa delle restrizioni del fair play finanziario.

A Milano Rafinha ha lasciato anche il cuore. Dagli studi di Rai Sport, durante la trasmissione ‘CalcioeMercato’, Claudia Garcia ha parlato della situazione del calciatore del Barcellona. La giornalista portoghese ha commentato così: “Rafinha vuole tornare all’Inter”.

Le cifre

Se il costo del cartellino di Rafinha era di 35 milioni nell’ultima sessione di calciomercato, ora il valore del cartellino è sceso per un motivo preciso. “Il valore di Rafinha è sceso a 20/25 milioni, questo perchè il suo contratto con il Barcellona scadrà nel giugno del 2020″, queste le parole della giornalista.

Rafinha non verrà più prestato dal club spagnolo, verrà ceduto definitivamente o si libererà a parametro zero, questo quanto spiegato da Claudia Garcia.

Rafinha Inter

Nei sei mesi passati all’Inter, Rafinha è stato determinante per la qualificazione in Champions League. Il trequartista brasiliano è stato spesso decisivo nei match che ha giocato. Giocatore dalla tecnica elevata, con grande visione di gioco, Rafinha ha fatto la differenza nei mesi in cui ha giocato con la maglia nerazzurra.

Ora, il tecnico Luciano Spalletti ha Radja Nainggolan in quel ruolo. Il giocatore belga ha caratteristiche differenti dal giocatore brasiliano. Rafinha potrebbe servire all’Inter? Il tecnico nerazzurro sta recuperando anche Joao Mario, ma sia il portoghese che Nainggolan non sono puri trequartisti. Un giocatore come Rafinha sarebbe molto utile nello scacchiere di Spalletti: un vero trequartista che manca nella rosa dell’Inter. E lo stesso Spalletti ha dichiarato che sarebbe contento di allenare ancora il giocatore brasiliano.