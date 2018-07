Calciomercato Inter, pronto un altro colpo: dopo il mondiale arriverà la decisione

Calciomercato Inter, i nerazzurri vogliono il giocatore, gradito a Spalletti

Calciomercato Inter, Piero Ausilio e la dirigenza nerazzurra hanno portato a termine il compito delle plusvalenze. L’Inter doveva trovare circa 45 milioni di euro entro il 30 giugno, per rispettare i parametri imposti dall’Uefa. Obiettivo raggiunto dal club nerazzurro.

Un grande lavoro in uscita, un grande lavoro in entrata, con l’Inter che ha concluso ben sei trattative di mercato. A Milano sono arrivati i difensori De Vrij, Asamoah e Bastoni, il centrocampista Nainggolan e gli attaccanti Lautato Martinez e Politano. Giocatori che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Spalletti per la stagione 2018/2019.

Dembélé prima scelta

Il mercato dell’Inter non è finito qui. Il ds Ausilio è alla ricerca di almeno altri tre giocatori. Un terzino destro, un centrocampista centrale, più mediano che offensivo e un attaccante esterno. Aspettando il brasiliano Malcom per il ruolo di esterno offensivo, con il giocatore che non si è presentato al primo giorno di ritiro del Bordeaux, a centrocampo i nerazzurri puntano forte Moussa Dembélé.

Il giocatore del Tottenham è la prima scelta della società e del tecnico Luciano Spalletti. Un contratto che scadrà nel giugno del 2019, Dembélé ha già fatto intendere che lascerà il club inglese. L’Inter preme per portarlo a Milano, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Il giocatore belga ha preso tempo, aspettando un’offerta milionaria dalla Cina. L’Inter ha proposto a Dembélé due anni di contratto e, successivamente, il trasferimento al Jiangsu Suning, dove avrebbe un contratto faraonico. La scelta definitiva verrà presa dopo il mondiale. L’Inter attende, pronta a regalare un altro colpo di mercato a mister Spalletti.

Terzino destro

Infine, la scelta del terzino destro. I nerazzurri hanno come primo obiettivo Florenzi, con il giocatore della Roma che non ha ancora firmato il rinnovo. Come raccontato in esclusiva da InterDipendenza pochi giorni fa, il laterale destro giallorosso sta valutando la possibilità di tornare a lavorare con Spalletti e iniziare una nuova esperienza. Dall’altra parte, un amore incondizionato per la Roma: la scelta finale sarà di Florenzi.

La dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare spiazzata e ha già sondato altri giocatori. Tra tutti, Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha aperto alla cessione del terzino destro croato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Gli altri nomi che ruotano attorno al ruolo di terzino destro sono Darmian, Zappacosta e Aleix Vidal. La scelta finale cadrà su uno di questi giocatori: Florenzi primo obiettivo, poi Vrsaljko.