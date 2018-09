Calciomercato Inter, parla l’agente del centrocampista seguito da Ausilio

Parla l’agente della nuova stellina del calcio argentino

Calciomercato Inter – Renato Corsi, agente del centrocampista del River Plate Exequiel Palacios, ha parlato a Olé del presunto interessamento di Inter e Milan per il proprio assistito. Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Calciomercato.com sarebbe finito in orbita Inter, con Piero Ausilio sempre attento al mercato sudamericano.

Queste però le parole del procuratore: “Fino a oggi nessuno ha chiamato me o il mio socio per parlare di Exequiel”. Il giocatore è ritenuto uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino, specie per la tecnica notevole che ha messo in mostra da diverse settimane. Il suo contratto con i Milionarios scade nel 2021 e la clausola rescissoria è di 15 milioni di euro. Palacios poteva già sbarcare in Italia in virtù dell’interessamento del Torino, ma rifiutò l’offerta granata per crescere calcisticamente in Sud America. A gennaio, o quantomeno per la prossima estate, potrebbe rivedere i propri piani visto l’interessamento dell’Inter. Su di lui, però, c’è anche il Milan.