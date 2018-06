Calciomercato Inter, ora il centrocampista: Spalletti ha scelto. L’arma in più è…

Calciomercato Inter, le ultime sul giocatore

Calciomercato Inter, dopo aver ufficializzato Nainggolan ed essere vicinissimo a Politano, il mercato in entrata dei nerazzurri si sposta verso centrocampo. L’Inter sta cercando un mediano da affiancare a Brozovic.

Due nomi su tutti in questo momento: Moussa Dembélé del Tottenham e William Carvalho dello Sporting Lisbona. Il giocatore belga del club inglese è nettamente avanti nelle preferenze di mister Spalletti.

Dembélé ha ancora un anno di contratto con il Tottenham e il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il centrocampista belga lascerà gli Spurs e vorrebbe approdare in Cina per strappare un ricco ingaggio.

L’Inter ha già incontrato gli agenti del giocatore, offrendo ancora due anni in Europa con i nerazzurri e, successivamente, il passaggio allo Jiangsu Suning in Cina. Ora, il club nerazzurro ha un’arma in più: Radja Nainggolan.

Appena arrivato all’Inter, Nainggolan potrebbe essere decisivo in questa operazione. Come riportato questa sera da Alfredo Pedullà, continua il filo diretto tra Nainggolan e Dembélé, entrambi di nazionalità belga. Un pressing, quello di Nainggolan, che potrebbe portare il centrocampista del Tottenham a legare il suo futuro all’Inter. Dembélé è il prescelto a centrocampo, Nainggolan è al lavoro per convincere il compagno di nazionale.