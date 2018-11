Calciomercato Inter: offerta dalla Turchia per il nerazzurro. A gennaio nuovo addio

Calciomercato Inter, un nuovo club si è inserito nella corsa all’attaccante nerazzurro, difficilmente resterà a Milano, probabile futuro in Europa

Calciomercato Inter, nella corsa a Gabriel Barbosa si è inserito anche il Fenerbahce. L’attaccante nerazzurro, in prestito al Santos, tornerà a Milano ad inizio gennaio. Con il club brasiliano, Gabigol ha giocato un’ottima stagione, vincendo la classifica marcatori del campionato brasiliano. Quando manca una giornata al termine del torneo, il centravanti del Santos ha 5 reti di vantaggio sul primo inseguitore.

Gabigol ha segnato 18 reti in 35 presenze nel campionato brasiliano, attirando le attenzioni di molti club. Il futuro del giocatore di proprietà dell’Inter difficilmente sarà a Milano. L’attaccante non rientra nei piani di Luciano Spalletti.

A gennaio Gabigol potrebbe iniziare una nuova avventura in Europa, dopo esser passato anche dal Portogallo per vestire la maglia del Benfica per poco tempo. La Premier League chiama, con Everton e West Ham che seguono da vicino l’attaccante. Difficile una permanenza in Brasile, anche se non mancano gli estimatori: Palmeiras, Flamengo e Corinthians stanno sondando il terreno per Gabigol.

Nel futuro europeo potrebbe esserci il Fenerbahce. Secondo quanto riportato da ‘Fanatik’, portale turco, il club avrebbe già contattato l’agente di Gabigol per chiedere la disponibilità al trasferimento in prestito in Turchia nella prossima sessione di calciomercato a gennaio.

Un’offerta bassa, però, quella del Fenerbahce. Il club turco avrebbe messo sul piatto solo 6 milioni di euro per il riscatto di Gabigol. Una cifra bassa, considerato l’investimento fatto dall’Inter per l’attaccante brasiliano. Dopo la seconda esperienza brasiliana, per Gabigol si prospetta una nuova avventura europea.