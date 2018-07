Calciomercato Inter, obiettivo Malcom: l’ultima offerta dei nerazzurri. Il Bordeaux…

Calciomercato Inter, la situazione aggiornata sul giocatore brasiliano

Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra vuole portare a Milano l’esterno offensivo del Bordeaux Malcom. L’Inter e il calciatore brasiliano hanno trovato l’accordo da tempo. Malcom vuole solo l’Inter, rifiutando qualsiasi altra offerta arrivata.

Che cosa manca al trasferimento del giocatore a Milano? Inter e Bordeaux non hanno ancora trovato un accordo definitivo. Il costo del cartellino è di circa 40 milioni di euro. La proposta dell’Inter è di un prestito con diritto di riscatto, arrivando alla cifra richiesta. Il Bordeaux vorrebbe l’obbligo di riscatto.

Ultima offerta dell’Inter

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione sul calciatore brasiliano. Malcom si è presentato in ritardo nel ritiro del Bordeaux, un’assenza dovuta a motivi familiari.

L’Inter preme per avere l’esterno d’attacco gradito a mister Spalletti. Secondo quanto riportato da Di Marzio, l’ultima offerta dell’Inter è di 10 milioni per il prestito e 30 milioni per il riscatto. Il Bordeaux vorrebbe l’obbligo di riscatto con condizioni più semplici, mentre i nerazzurr il diritto di riscatto con condizioni più complicate.

“Una trattativa in cui serve molto pazienza per vincere le ultime resistenze del Bordeaux”, così ha spiegato Di Marzio. Dopo l’arrivo di Politano come esterno offensivo, Malcom potrebbe diventare il secondo esterno d’attacco mancino nella rosa nerazzurra 2018/2019.

Sia Politano che Malcom hanno caratteristiche diverse agli esterni presenti in rosa in questa stagione. Oltre a saltare l’uomo e creare superiorità numerica, i due giocatori rientrano sul piede mancino per concludere a rete. Un’arma in più per l’Inter.