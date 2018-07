Calciomercato Inter: mazzata sul mercato. Cos’è appena successo

Calciomercato Inter, frenata per il giocatore, ecco la situazione aggiornata

Calciomercato Inter, un mercato da grande protagonista, con sei arrivi e altri tre obiettivi da raggiungere. Ausilio e Spalletti sono alla ricerca di un terzino destro, di un centrocampista centrale e di un esterno d’attacco.

Per il ruolo di terzino destro, sono due i nomi principali che l’Inter sta seguendo: Alessandro Florenzi e Sime Vrsaljko. Per il giocatore della Roma è già stata fatta un’offerta, come raccontato in esclusiva dalla redazione di InterDipendenza. Ora la scelta sarà del laterale giallorosso: rinnovo con la Roma a cifre inferiori rispetto all’offerta dell’Inter o inizio di una nuova avventura con Spalletti.

Frenata su Vrsaljko

Con Florenzi obiettivo principale, l’Inter non vuole trovarsi spiazzata in caso di rinnovo del giocatore con la Roma. Negli ultimi giorni, Ausilio ha incontrato uno dei direttori sportivi dell’Atletico Madrid. Un incontro per vedere la disponibilità del club spagnolo a cedere il terzino destro croato Sime Vrsaljko.

Dopo un primo blocco dell’Atletico Madrid sulla cessione di Vrsaljko, soprattutto per la formula proposta dall’Inter, il club spagnolo aveva aperto a questo tipo di soluzione. Una trattativa che ha avuto una frenata nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, giornalista di Sky Sport, c’è stata una frenata tra i due club. Nell’edizione delle 13.30 di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, Sugoni ha parlato di Vrsaljko. Ecco le sue parole: “L’Inter vuole provare a prendere Dembélé, poi l’esterno di difesa. L’Atletico Madrid non apre al prestito con diritto di riscatto per Vrsaljko”.

Intanto, anche Manchester United e Roma sondano il terreno per il giocatore croato. Secondo quanto riportato da Premium Sport, l’agente del giocatore ha avviato i contatti con i due club nelle ultime ore.