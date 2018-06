Calciomercato Inter, l’agente è in sede dell’Inter: gli sviluppi!

Calciomercato Inter, l’agente incontra i dirigenti nerazzurri

Calciomercato Inter, altra giornata intensa per gli uomini di mercato nerazzurri. Nella sede dell’Inter è arrivato Alessandro Lucci, agente di Vecino, Suso, Zappacosta e Florenzi.

L’Inter lavora sia in entrata che in uscita. Su Vecino c’è l’interesse del Chelsea, con il club inglese pronto a fare un’offerta per il giocatore nerazzurro. Negli ultimi giorni, i rumors attorno a Suso si sono accentuati, ma al momento la priorità dell’Inter è Malcom per il ruolo di esterno offensivo.

Zappacosta e Florenzi sono tra i giocatori seguiti dall’Inter per il ruolo di terzino destro. Il giocatore del Chelsea potrebbe lasciare Londra dopo solo una stagione, mentre il giallorosso sta trattando il rinnovo con la Roma, con la firma che slitta di giornata in giornata.

Poco fa, Lucci ha lasciato la sede dell’Inter. Ai microfoni dei colleghi presenti ha spiegato come l’incontro appena terminato sia stato per il rinnovo di Vecino.

L’Inter e l’agente del centrocampista uruguaiano sono molto vicini all’accordo. Lucci ha aggiunto che l’Inter punterà su Vecino anche in futuro.