Calciomercato Inter, l’agente del giocatore svela: “Sogna la Serie A”

Calciomercato Inter – Che il club nerazzurro sia un cantiere aperto soprattutto in difesa è ormai noto praticamente a tutti. Gli ingaggi in una sola sessione di mercato dei vari De Vrij, Vrsaljko e Asamoah, testimoniano quanto l’Inter punti a ringiovanire e ad incrementare la rosa a disposizione di Spalletti. Le riserve centrali di difesa non più giovanissime come Miranda e Ranocchia però, stanno spingendo la dirigenza a virare su altri profili.

Il nome più gradito sarebbe quello di Joachim Andersen della Sampdoria, che potrebbe ricalcare in tutto e per tutto il percorso svolto da Milan Skriniar. La valutazione del giovane difensore danese, però, lievita sempre di più. Per questo motivo, il club di Corso Vittorio Emanuele potrebbe decidere di puntare su alternative “low cost”.

Calciomercato Inter, idea Meré

Intervistato in esclusiva dai colleghi di FC Inter News, Gelu Rodriguez, agente che cura gli interessi di Jorge Meré del Colonia, ha parlato di un futuro in Italia del suo assistito. Queste le sue parole a riguardo: “Sampdoria? Diciamo che nelle ultime due sessioni estive è stato l’obiettivo di mercato di qualche squadra italiana. Jorge è molto attratto dal vostro calcio. Per ora devo dire che è felice al Colonia e sicuramente è concentrato per centrare gli obiettivi con il club teutonico. Il tempo dirà se il suo sogno di giocare in Italia si avvererà”.