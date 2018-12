Calciomercato Inter, il sogno di Marotta è ormai noto a tutti: il nome

Calciomercato Inter – L’ormai imminente insediamento di Beppe Marotta in dirigenza, apre ai nerazzurri nuovi scenari di mercato. Oltre alla sua professionalità, l’ex DG della Juventus può dare al club di Corso Vittorio Emanuele l’appeal giusto per attirare anche i nomi più altisonanti.

Uno di quelli più rumorosi, è quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il serbo piace a Marotta già dai tempi della Juventus, ma fino alla scorsa estate le richieste proibitive del patron biancoceleste Lotito (pari a circa 100 milioni di euro), non hanno portato a nulla. Adesso però, con Suning soffierà un altro vento. La linea verde basata sulla giovane età dei calciatori da acquistare imposta dalla proprietà cinese, vede quindi il n°21 laziale come uno dei profili più adatti.

Calciomercato Inter, non solo Milinkovic

Qualche settimana fa, dall’Inghilterra giungevano voci di un possibile interessamento dei meneghini per Paul Pogba del Manchester United. Inoltre, visto il gradimento dei Red Devils verso i nerazzurri Skriniar e Perisic, si parlava anche di un possibile maxi-scambio tra Inter e United per proprio per portare a Milano il francese. Il tutto, concludendo un’operazione da circa 200 milioni di euro. Cifre astronomiche che, nonostante la potenza economica di Suning, difficilmente verranno sborsate dall’Inter. Che però Marotta sogni grandi nomi per il nuovo ciclo nerazzurro non si può negare…