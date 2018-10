Calciomercato Inter, il Manchester City irrompe sul giocatore: pronti 80 milioni!

Calciomercato Inter, il Manchester City fa sul serio per il giovane calciatore che si sta mettendo in mostra, anche i nerazzurri lo seguono

Calciomercato Inter, in Olanda gli occhi di molti addetti ai lavori sono puntati di Frenkie de Jong, centrocampista dell’Ajax e della nazionale olandese. A soli 21 anni, per de Jong potrebbe scatenarsi un’asta, con Barcellona e Manchester City pronte a sfidarsi per il nuovo top player dei lanceri.

Anche l’Inter segue da vicino de Jong, che in questa prima parte di stagione sta dimostrando tutto il suo valore. Questa sera, l’Olanda ha sconfitto 3-0 in casa la Germania, nel match valido per la seconda giornata della Nations League. Tra i migliori in campo proprio lui, de Jong, che Pep Guardiola vuole portare in Inghilterra.

Sul piatto 80 milioni

Il Manchester City vuole anticipare la concorrenza. Secondo quanto riportato dal giornalista Mootaz Chehade, il club inglese ha messo sul piatto ben 70,4 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro. Il Manchester City vorrebbe chiudere subito l’operazione, lasciando de Jong in Olanda fino al termine della stagione.

Un investimento importante per il classe 1997, che sta giocando ottimamente in questo inizio di stagione. Si vedrà se l’Ajax accetterà questa offerta e se il Barcellona risponderà all’offensiva dei Citizens. Il club spagnolo è interessato ad un altro giocatore dei lanceri, Matthijs de Ligt. Il difensore centrale olandese è uno dei gioielli della squadra allenata da Ten Hag, che potrebbe perdere nella stagione 2019/2020 due dei suoi migliori giocatori.