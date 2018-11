Calciomercato Inter: il giocatore tornerà a Milano. Tre squadre lo vogliono

Calciomercato Inter, conclusa l’esperienza in prestito, il giocatore tornerà in Italia, futuro all’estero per lui

Calciomercato Inter, Gabriel Barbosa, per tutti Gabigol, ha concluso la sua seconda avventura nel campionato brasiliano. Un’ottima stagione per l’attaccante di proprietà dell’Inter, con 18 reti in 35 partite col Santos e titolo di miglior marcatore del campionato conquistato (5 reti di vantaggio sul secondo in classifica)

Gabigol non giocherà l’ultimo match di campionato con il Santos. L’attaccante brasiliano ha salutato il pubblico di casa andando in rete nella vittoria del Santos 3-2 contro l’Atletico Mineiro.

Futuro Gabigol

Secondo quanto riportato dal giornalista Bruno Andrade, Gabriel Barbosa tornerà all’Inter il 2 gennaio. Un ritorno di passaggio, col giocatore che non rientra nei piani di Luciano Spalletti. Nel suo articolo presente su goal.com, il giornalista ‘vede’ un futuro inglese per l’attaccante brasiliano.

West Ham, Everton e Crystal Palace seguono Gabigol, mostrando interesse per il giocatore. Nell’estate scorsa anche l’Eintracht Francoforte ha seguito il brasiliano, senza formulare un’offerta concreta. Il futuro del giocatore nerazzurro potrebbe essere nuovamente in Europa, ma non con l’Inter. Cresce la possibilità di vederlo protagonista in Premier League.

Passato nerazzurro

Gabriel Barbosa tornerà all’Inter. Arrivato nella stagione 2016/2017, Gabigol ha collezionato solo 9 presenze in campionato, con un gol realizzato. Una stagione che ha visto l’attaccante brasiliano spesso in panchina, con poche occasioni per mettersi in mostra.

Nella passata stagione, una nuova esperienza europea in Portogallo con il Benfica. Solo una presenza e il ritorno in Brasile. Col Santos, Gabigol è tornato a giocare con continuità e a segnare. A gennaio tornerà a Milano, ma il futuro sarà probabilmente lontano dall’Inter.