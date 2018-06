Calciomercato Inter, il giocatore ha firmato: “Forza Inter! Spero di…”

Calciomercato Inter, è arrivata la firma del difensore

Calciomercato Inter, nel tardo pomeriggio Alessandro Bastoni ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter. Il difensore, che ha giocato l’ultimo anno all’Atalanta, è arrivato nella sede dell’Inter insieme agli agenti Tinti e Montipò.

“Forza Inter”, le prime parole del nuovo giocatore nerazzurro prima di entrare in sede per la firma del contratto. Classe 1999, Bastoni è stato bloccato dall’Inter nella passata stagione. Lasciato crescere a Bergamo, i nerazzurri hanno deciso di anticipare di un anno l’arrivo a Milano.

All’uscita dalla sede, Bastoni ha parlato a Sky Sport, esprimendo tutta la sua gioia per questa firma. Ecco le sue parole: “Sono felicissimo, è un sogno, voglio giocarmela, mi cercano in prestito ma decide l’Inter. Idolo Sergio Ramos, ma stravedevo per Samuel! E magari faró coppia con Skriniar, ci spero”.

Bastoni sarà impegnato con la nazionale Under 19 nella fase finale dell’europeo di categoria. Dopo questo impegno con gli azzurri, il difensore centrale farà parte della rosa a disposizione di Spalletti per il ritiro estivo.

Secondo quanto riportato da Sky, il tecnico nerazzurro vuole vedere all’opera Bastoni nelle amichevoli estive. Il giovane difensore italiano è uno dei migliori prospetti del nostro calcio. Nella stagione appena conclusa, Bastoni ha collezionato 4 presenze in serie A con l’Atalanta. Ora, inizia la nuova avventura nerazzurra, questa volta con la maglia dell’Inter.