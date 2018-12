Calciomercato Inter, il giocatore confessa: “Voglio tornare in Italia”

Calciomercato Inter – Dalle colonne della Gazzetta dello Sport di oggi, si apprende la volontà del difensore di tornare in Serie A. Il giocatore in questione, è Matteo Darmian del Manchester United. L’ex Torino, arrivato nel Regno Unito nell’estate del 2015, non prolungherà il suo attuale contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Questo fattore fa di lui un’occasione low cost che potrebbe fare a molto squadre italiane. Una su tutte, proprio l’Inter. I nerazzurri infatti, al momento preoccupati per i numerosi problemi fisici subiti da Vrsaljko in questa stagione, potrebbero vedere in Darmian non una semplice riserva. Ovviamente questa resta una situazione da prendere con le pinze. La famiglia Zhang con Marotta è stata chiara: concentrare il mercato anche su nomi che non siano svincolati. Qualora però dovesse presentarsi qualche occasione in stile De Vrij e Asamoah, il duo Ausilio–Marotta difficilmente se la farebbe scappare.

Calciomercato Inter, Darmian si espone

Intervistato dal noto quotidiano sportivo rosa, il terzino italiano ha manifestato tutta la sua voglia di ritorno in patria. Queste le sue parole: “So di essere in uno dei migliori club al mondo e ne sono orgoglioso, però ora l’Italia mi manca. Amo il mio Paese”. Saranno mica un segnale all’Inter? Chissà…