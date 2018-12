Calciomercato Inter, i nerazzurri tentano il clamoroso scippo alla Juve

Calciomercato Inter – Il Derby d’Italia è pronto ad infiammare i tifosi anche fuori dal campo, e Marotta può diventarne protagonista. Prelevato proprio dalla Juventus, l’ex Direttore Generale bianconero potrebbe fare sin da subito il primo “sgarbo” al suo ex club. Il tutto, avrebbe come protagonista il n°10 juventino Paulo Dybala.

Secondo Quotidiano Sportivo infatti, il club di Corso Vittorio Emanuele starebbe meditando il clamoroso scippo. Il gruppo Suning con Marotta è stato chiaro: per la prossima stagione vuole qualità in tutti reparti non solo con ingaggi a parametro zero, bensì acquistando anche nomi altisonanti. Insomma, gente con la voglia di vincere in corpo, possibilmente proveniente dal campionato italiano.

Calciomercato Inter, i dettagli su Dybala

Il talento della Joya è sotto gli occhi di tutti, ma davvero la Juventus cederebbe uno dei suoi pezzi pregiati ad una rivale storica come l’Inter? Beh, considerando che il club bianconero sogna Kylian Mbappè non è da escludere nulla. L’ex Palermo dal canto suo, si aggregherebbe all’ormai allargatissima famiglia argentina nerazzurra molto volentieri, dove ritroverebbe proprio Marotta con la quale ha mantenuto un ottimo rapporto. A riguardo, il QS scrive: “Possibile che Inter e Juventus tornino a sfidarsi anche sul mercato avendo parecchi obiettivi in comune, probabile invece che il nuovo a.d. nerazzurro bussi alle porte della sua vecchia società chiedendo giocatori di prestigio. Un nome su tutti, quello di Paulo Dybala. Il quale, per inciso, fu a lungo corteggiato da Ausilio nell’inverno e nella primavera del 2015. Ma Zamparini preferì darlo alla Juve che offriva di più”.