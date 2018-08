Calciomercato Inter, i nerazzurri sul top player: si attende la decisione del giocatore

Calciomercato Inter, il giocatore dovrà decidere il suo futuro, i nerazzurri aspettano la decisione

Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano nel lavoro di rafforzamento della rosa in vista di una stagione che vedrà il ritorno in Champions League.

Dopo sette acquisti in questa sessione di mercato, non è ancora finita. La dirigenza dell’Inter è al lavoro per portare a Milano un centrocampista centrale, con Arturo Vidal molto vicino ai nerazzurri. Oltre al centrocampista cileno, la clamorosa notizia di mercato è l’interesse dell’Inter per Luka Modric.

Modric, si attende la decisione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter attende l’esito dell’incontro che ci sarà tra Luka Modric e Florentino Perez. Attualmente, il giocatore croato è in vacanza proprio in Italia. Al termine del periodo di riposo, tornerà a Madrid per parlare con il presidente del suo futuro.

Modric potrebbe chiedere a Florentino Perez di provare una nuova esperienza dopo aver passato molti anni con la maglia del Real Madrid e vinto tutto con i blancos.

Bisognerà attendere la risposta del numero uno del Real Madrid e capire come reagirà alla richiesta del centrocampista croato. In caso di separazione tra Modric e il club spagnolo, l’Inter potrebbe affondare il colpo decisivo. Quello che conterà, sarà la volontà di Modric.