(Calciomercato Inter) I nerazzurri e le plusvalenze. Ecco gli sviluppi

Calciomercato Inter | Ecco gli sviluppi nel mercato in uscita

Calciomercato Inter | In nerazzurri puntano alle cessioni per trovare anche le ultime plusvalenze necessarie.

Per chiudere questo primo mese di calciomercato l’Inter deve solo chiudere un paio di discorsi in uscita. I nerazzurri devono raccogliere 45 milioni di plusvalenze come da accordi UEFA e, ora, mancano gli ultimi milioni. I nomi sul mercato ci sono e le trattative anche, mancano gli ultimi sforzi.

I nerazzurri hanno dovuto cedere, in questa finestra di mercato, molti giovani. Zaniolo e Santon alla Roma per 11 milioni di plusvalenza, Bettella all’Atalanta per 7 milioni, Kondogbia al Valencia con 2.5 milioni di plusvalenza, Radu e Valietti al Genoa per 15 milioni. Ora ai nerazzurri basterebbe chiudere un’operazione per la cessione di Andrea Pinamonti, giocatore in grado di portare a casa una plusvalenza alta.

Gli altri nomi sul mercato

Le trattative che vanno chiuse in fretta sono quelle che vedono: Nagatomo al Galatasaray, Odgaard al Bologna, Puscas al Leganes e Manaj in direzione Spagna o Portogallo. Tutte queste discussioni sono già iniziate e sono, in alcuni casi, quasi alla fine: è questione di dettagli.

Non è da escludere, però, la cessione di un giocatore della prima squadra, se non verranno venduti gli ultimi giovani in questi giorni. Il nome più vicino all’uscita, per esempio, è Matias Vecino.