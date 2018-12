Calciomercato Inter, il grande sogno non è ancora svanito: i dettagli

Calciomercato Inter – Sulle colonne de La Stampa, si apprende come il sogno Modric per i meneghini non sia ancora svanito. Il noto quotidiano, infatti, questa mattina ha spiegato l’andamento dei contatti tra l’entourage del croato e il club di corso Vittorio Emanuele. L’Inter aveva provato a prelevarlo già l’estate scorsa, ma il patron del Real Madrid Florentino Perez non ha voluto liberare il suo Diez.

Calciomercato Inter, Modric tra Milano e… il Pallone d’Oro

Che l’ex Dinamo Zagabria voglia lasciare la Spagna già dalla scorsa estate vi sono pochi dubbi. Perez, inoltre, pur di convincerlo a non accettare il trasferimento in nerazzurro, promise a Modric un rinnovo di contratto faraonico. Ad oggi, però, il Presidente delle merengues non ha ancora mantenuto la sua promessa. Per questo motivo, subito dopo l’incoronazione come migliore giocatore dell’anno, che lo vedrà protagonista questa sera a Parigi, il croato potrebbe pensare sin da subito al suo futuro lontano dalla capitale spagnola. Proprio su questo tema, La Stampa scrive: “In caso di successo, Modric mostrerà il Pallone d’Oro al Bernabeu. Poteva esibirlo a San Siro, se la trattativa con l’Inter fosse decollata la scorsa estate, ma il sogno nerazzurro non si è ancora spento. Il n°10 non ha ancora rinnovato con il Real e il suo contratto scade nel giugno 2020, ma tra un anno può svincolarsi come parametro zero. La telenovela non è ancora finita, ma oggi può essere il giorno d’oro di Modric“. Insomma, tra l’Inter e il Diez madrileno è tutt’altro che finita…