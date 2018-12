Calciomercato Inter, Gabigol e la scommessa da far tremare i polsi

Calciomercato Inter, Gabigol e i movimenti di mercato

Calciomercato Inter, Gabigol. Movimenti di mercato in casa nerazzurra che, dopo la sconfitta di patita in casa della Juve, pensa a come rinforzarsi per l’imminente mercato di gennaio. Secondo “Tuttosport” i nerazzurri stanno prendendo in considerazione le ipotesi sul futuro di Gabigol.

Nei giorni passati il Flamengo si era mostrato interessato ad ingaggiare il ragazzo, ma non alle condizioni pretese dai nerazzurri, che non vorrebbero deprezzarlo con il rischio minusvalenza troppo negativa. Pare anche che i dirigenti di corso Vittorio Emanuele abbiamo fatto dei sondaggi per piazzare il calciatore in Inghilterra. Per ora senza successo.

Nelle ultime ore, sempre secondo il quotidiano torinese, Spalletti starebbe valutando la possibilità di trattenere il brasiliano. Il tecnico è convinto che le caratteristiche del classe ’96 potranno essere utili durante la stagione. Una stagione che, se i nerazzurri dovessero passare il turno in Champions, si annuncia abbastanza intensa.

Con un Lautaro Martinez già utilizzato con il contagocce, un Keita non titolare, non si capisce bene dove e come il brasiliano potrebbe essere impiegato. Ma evidentemente Spalletti e la società sanno cose che a tifosi e ad addetti ai lavori sfuggono. Il ritorno del brasiliano ad Appiano appare, in ogni caso, una scommessa fin troppo rischiosa.