Calciomercato Inter, ecco il giorno in cui verrà svelato il nuovo terzino

Inter cerca un terzino

L’Inter, dopo aver chiuso il colpo Radja Nainggolan, cerca incessantemente un terzino da piazzare sulla corsia di destra. L’arrivo di Joao Cancelo alla Juventus ha lasciato il posto vuoto ed il solo Danilo D’Ambrosio non garantisce continuità.

Sono stati sondat i profili Zappacosta, Vrsaljko e Bereszynski ma il sogno di Luciano Spalletti è Alessandro Florenzi. I due si conoscono bene ed hanno già lavorato in maniera ottimale a Trigoria.

L’intrigo

La suggestione che porta al terzino romano non è impossibile considerate le difficoltà che persistono sul rinnovo. Il d.s Monchi offre 3.5 milioni di Euro ma il calciatore oppone resistenza pretendendo un quadriennale da quattro milioni a stagione.

Braccio di ferro che durerà fino al termine della settimana, precisamente sabato mattina, quando avverrà un nuovo incontro tra dirigenza e calciatore. Alessandro Florenzi vorrebbe continuare la sua avventura con la Roma ma Monchi non si smuove e ha preso Davide Santon per coprire provvisoriamente quel ruolo.

Casomai non vi dovesse essere la fumata bianca tra classe 1991 e ed i giallorossi, l’Inter si fionderebbe sul calciatore per portarlo ad Appiano. La Roma ha fatto sapere di valutare il ragazzo 25 milioni di Euro. Anche questa volta, come nel caso Nainggolan, Luciano Spalletti può fare la differenza.

Fonte Premium sport