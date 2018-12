Calciomercato Inter | dall’Inghilterra rispunta il nome top per il centrocampo

Calciomercato Inter – Stando a quanto riportato dal Sun, l’Inter potrebbe ben presto fiondarsi nuovamente su Mesut Ozil. Il forte fantasista, sondato da Piero Ausilio ancor prima che il tedesco rinnovasse il suo contratto con i Gunners, potrebbe finire nuovamente sul taccuino degli 007 nerazzurri.

Il tutto, partirebbe dal rapporto non proprio roseo tra l’ex Real Madrid e il tecnico dell’Arsenal Unai Emery. Proprio per questo motivo, Ozil potrebbe lasciare Londra durante la sessione di mercato estiva. Dunque, nonostante il tedesco abbia appena rinnovato il proprio contratto con il club londinese, il suo addio ad oggi è più di un’ipotesi.

Calciomercato Inter, non solo Ozil

Sempre dai Gunners, i nerazzurri continuano a monitorare il profilo di Aaron Ramsey, anch’egli ai ferri corti con l’Arsenal. Oltre al gallese però, complice anche l’imminente arrivo di Marotta, i nerazzurri sognano grandi nomi. Uno su tutti, Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il centrocampista serbo, vero e proprio pallino di Marotta, è stato seguito dall’ex bianconero sin dai tempi dalla Juventus. Con una proprietà forte come Suning dunque, grazie anche agli ottimi rapporti col patron biancoceleste Lotito, Marotta potrebbe finalmente realizzare il suo sogno. La valutazione imposta al n°21 della Lazio, pari ad almeno 100 milioni di euro, spaventa non poco il club di Corso Vittorio Emanuele. Vedremo come decideranno di muoversi i vertici della dirigenza meneghina…