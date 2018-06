Calciomercato Inter, dal Boca Juniors il nome nuovo: possibile sinergia col Cagliari

Calciomercato Inter, ecco il nome nuovo per i nerazzurri

Calciomercato Inter, tanti nomi presenti sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. La novità è Nahitan Nandez, centrocampista del Boca Juniors. Classe 1995, il giocatore uruguaiano è seguito da tempo da Ausilio.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Inter e Cagliari potrebbero effettuare una nuova operazione insieme. Oltre a Nico Gonzalez, giocatore dell’Argentinos Juniors che potrebbe arrivare in Italia molto presto, i due club potrebbero collaborare per portare in Italia anche Nandez.

Il costo del cartellino del calciatore uruguaiano è alto. Inter e Cagliari potrebbero trovare la soluzione giusta e portare in Italia il giocatore del Boca Juniors.

Il club nerazzurro, visti gli ottimi rapporti con il Cagliari, avrà la prima parola nel caso in cui un domani la dirigenza rossoblu decidesse di mettere sul mercato Barella, uno dei migliori prospetti del calcio italiano.