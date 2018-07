Calciomercato Inter, contatto con l’agente del terzino destro: la situazione

Calciomercato Inter, il club nerazzurro ha contattato l’agente del giocatore

Calciomercato Inter, Ausilio e gli uomini di mercato nerazzurri continuano a lavorare senza sosta per completare la rosa. Sono sei i volti nuovi che vedremo ad Appiano Gentile dal 9 luglio prossimo. Sei colpi di mercato per mister Spalletti, per aumentare la forza e la competitività dell’Inter, pronta al grande ritorno in Champions League.

Sono tre i giocatori che mancano ai nerazzurri per completare lo scacchiere: un terzino destro, un centrocampista centrale e un esterno d’attacco. I nomi che circolano da diverse settimane sono sempre gli stessi. Malcom è l’esterno offensivo scelto da Spalletti, con l’Inter che sta trattando con il Bordeaux per trovare l’accordo definitivo per il trasferimento del giocatore brasiliano.

A centrocampo, l’obiettivo numero uno è Moussa Dembélé del Tottenham. Il giocatore belga è la prima scelta del tecnico nerazzurro, una decisione arriverà dopo il mondiale, dove Dembélé è impegnato con la sua nazionale.

La scelta del terzino destro cade su alcuni nomi. L’obiettivo principale è Alessandro Florenzi, pallino di Spalletti che, al momento, non ha ancora firmato il rinnovo con la Roma. L’Inter ha sondato il terreno per Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid, ma il club spagnolo non ha aperto alla sua cessione. Il motivo? La formula proposta dal club nerazzurro non soddisfa gli spagnoli.

Oltre a questi giocatori, l’Inter tiene sotto osservazione Matteo Darmian e Davide Zappacosta. Su Darmian sono arrivate novità negli ultimi minuti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter ha contattato l’agente del giocatore del Manchester United. Il club inglese chiede 20 milioni di euro, l’Inter vuole capire se ci sono i margini per chiudere l’operazione con un prestito oneroso e diritto di riscatto.

Il club nerazzurro non vuole trovarsi impreparato nel caso in cui Florenzi decida di rimanere a Roma firmando il rinnovo del contratto. I nerazzurri stanno seguendo più giocatori per il ruolo di terzino destro: a breve potrebbe esserci la decisione definitiva.