Calciomercato Inter, c’è la fila per il centrocampista: non basteranno 40 milioni!

Calciomercato Inter, sul centrocampista gli occhi dei grandi club italiani e europei, rischio asta, il prezzo potrebbe salire notevolmente

Calciomercato Inter, Nicolò Barella sta attirando su di se le attenzioni dei maggiori club italiani e europei. Il giovane centrocampista del Cagliari, messosi in luce nella passata stagione, sta confermando quanto di buono fatto l’anno scorso.

Non solo le buone prestazioni in serie A col Cagliari, ma anche con la maglia della nazionale italiana. Il tecnico Roberto Mancini l’ha fatto esordire lo scorso 10 ottobre nell’amichevole giocata a Genova contro l’Ucraina. Successivamente, gli incontri di Nations League contro Polonia e Portogallo, con il centrocampista scelto tra i titolari.

L’Inter c’è

La società nerazzurra segue da tempo Nicolò Barella. Tra i profili più interessanti del calcio italiano, sono molti i club che hanno scritto sul proprio taccuino il nome di Barella. In Italia, oltre ai nerazzurri, Milan, Napoli e Juventus seguono il giovane centrocampista.

In Europa, gli estimatori sono soprattutto in Premier League, con Liverpool e Tottenham pronte ad inserirsi nella corsa al giocatore azzurro. I Reds potrebbero avere una corsia preferenziale, dopo il passaggio del difensore Klavan proprio al Cagliari. Gli Spurs, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal quotidiano inglese ‘The Sun’, avrebbero già offerto 40 milioni di euro per il cartellino di Barella.

Rischio asta

Nell’estate 2019 Nicolò Barella potrebbe approdare in un top club. Italia o estero? Indubbiamente conterà la volontà del giocatore. Nelle casse del Cagliari potrebbero entrare molti milioni di euro, soprattutto nel caso in cui si scatenasse un’asta per il talento italiano.

Come detto, conterà la volontà di Barella. L’agente del calciatore italiano è Alessandro Beltrami, lo stesso del giocatore nerazzurro Radja Nainggolan. L’Inter è vigile, Ausilio non perde d’occhio il centrocampista del Cagliari, profilo che potrebbe portare un miglioramento nel centrocampo nerazzurro.