Calciomercato Inter, Ausilio toglie ogni dubbio: ecco quale sarà il futuro del giocatore

Calciomercato Inter, al Gran Galà del calcio a Milano era presente anche il direttore sportivo Piero Ausilio. Intervistato da Sky Sport, il dirigente nerazzurro ha parlato del futuro di Mauro Icardi.

Ausilio ha ribadito la volontà dell’Inter e del capitano di continuare insieme. Queste le sue parole: “Rinnovo Icardi? Non abbiamo nessun problema. Icardi è Inter in tutto e per tutto. Siamo strafelicissimi del nostro capitano, come giocatore e, soprattutto, come uomo. Oltre alla maglia nerazzurra, ha dimostrato di meritare anche la fascia di capitano”.

Una dichiarazione che toglie, per l’ennesima volta, ogni dubbio sul futuro di Icardi. Anche lo stesso attaccante nerazzurro ha ribadito più volte la volontà di restare e vincere con l’Inter.

Ausilio ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, grande protagonista nel match di ieri sera. Queste le sue parole: “Nessun rimpianto per la cessione di Zaniolo. Questo è il calcio, in quel momento volevamo chiudere l’operazione di mercato. Purtroppo, abbiamo dovuto sacrificare Zaniolo, un giovane di talento”.