Calciomercato Inter, Ausilio non ha dubbi: il calciatore partirà

Calciomercato Inter, Keita vicino all’addio

Calciomercato Inter – C’è una sola nota stonata in questo buonissimo momento che Spalletti e i suoi stanno vivendo: si tratta di Keita Balde. Il senegalese è arrivato in pompa magna dal Monaco quest’estate con, tra l’altro, la voglia di sconvolgere il mondo interista con le sue giocate. Al momento questo è rimasto solo un intento, poiché in campo spesso è un fantasma.

Quindi, secondo quanto appurato dalla redazione di Cittaceleste, al momento sono ridotte al lumicino le possibilità di riscattarlo. Già, perché il senegalese è arrivato all’Inter in estate in prestito con diritto di riscatto. La società nerazzurra dovrebbe sborsare 32 milioni di euro al Monaco per riscattarlo. Una cifra che, alla luce delle sue prestazioni, sarebbe assurdo pagare.

Certo, è ancora presto, Keita ha tutto il tempo per dimostrare il suo valore. Litigare con Spalletti, come è accaduto al termine di Inter-Fiorentina, non è certo il modo migliore per chiedere più spazio che, probabilmente, meriterebbe.

Il dato

Calciomercato Inter – Luciano Spalletti ha impiegato Keita, in questo avvio di stagione, per 206 minuti. Un minutaggio esiguo che fa riflettere, viste le non straordinarie prestazioni di Perisic e Politano, suoi diretti concorrenti. Tra le altre cose, anche Candreva, dato come sicuro partente in estate, è riuscito a ritagliarsi il suo spazio.

Lui no, e allora c’è qualcosa che non va. Questo qualcosa va ricercato sicuramente nel suo atteggiamento, perché le doti tecniche non si discutono. Nella mente dei tifosi è ancora nitido il ricordo delle sue giocate con la maglia della Lazio soltanto due stagioni fa. E’ ancora giovane, avrà tempo e spazio per dimostrare il suo valore, ma il tempo all’Inter sta per finire: o dimostra il suo valore o tornerà al Monaco.