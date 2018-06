Calciomercato Inter, arrivano nuove conferme: è fatta! Il giocatore in viaggio

Calciomercato Inter, in arrivo il quinto colpo

Calciomercato Inter, dopo De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez e Nainggolan, i nerazzurri stanno portando a termine il quinto colpo di mercato. Inter e Sassuolo hanno trovato l’accordo per il trasferimento a Milano di Matteo Politano.

Una giornata intensa per trovare l’accordo definitivo, con l’agente del giocatore che è stato a colloquio con Ausilio. Un incontro positivo, con Politano che è molto vicino a vestire la maglia dell’Inter.

Arrivano ulteriori conferme in serata. Durante il programma ‘Tiki Taka Russia’, in un momento di calciomercato, è stato confermato il passaggio di Politano all’Inter.

La formula prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 20 milioni. La trattativa è stata sbloccata da Odgaard. Il giocatore della Primavera nerazzurra andrà a Sassuolo nell’ambito di questa operazione di mercato. Politano sarebbe già partito da Los Angeles, dove si trova in viaggio di nozze, per rientrare in Italia e firmare con l’Inter. Sabato potrebbero esserci le visite mediche.

La dirigenza nerazzurra porta a Milano il primo esterno d’attacco, con la pista Malcom sempre viva. Politano è quel tipo di esterno offensivo che sa rientrare sul piede forte e calciare in porta, caratteristica che è un po’ mancata in questa stagione.