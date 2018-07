Calciomercato, Inter: l’alleato a sorpresa in un affare importantissimo!

L’Inter trova un alleato per un affare importantissimo

Gli uomini di mercato dell’Inter continuano a tenere d’occhio tutti i giocatori sul taccuino. Un alleato a sorpresa apre una pista.

Uno dei ruoli da rinforzare, secondo Luciano Spalletti, è quello del terzino destro. Dopo l’addio di Cancelo ed il suo passaggio alla Juventus, l’Inter ha bisogno di trovare un nuovo titolare in quel ruolo. Nell’ultimo mese si sono fatti molti nomi ma, sul taccuino degli uomini di mercato nerazzurri, ce n’è uno più caldo degli altri.

Il nome più caldo dell’ultimo periodo è, senza dubbio, quello di Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid. Nella corsa al croato, però, l’Inter trova un alleato in Antoine Griezmann. L’attaccante francese, infatti, ha rinnovato il proprio contratto durante il ritiro pre-mondiale e, ora, pare aver chiesto alla dirigenza di portare in rosa altri francesi. Su tutti, Griezmann, vorrebbe in rosa Djibril Sidibè, terzino del Monaco. Questo colpo libererebbe, infatti, Sime Vrsaljko. Il croato, infatti, non è più tra gli incedibili dell’Atletico Madrid che, ora, considera anche una cessione.

L’offerta dell’Inter per Vrsaljko

Per strappare il terzino agli spagnoli servirà un’offerta importante. L’Atletico Madrid, due stagioni fa, ha pagato 16 milioni al Sassuolo per il cartellino del terzino croato.

Per questo l’Atletico chiede almeno 25 milioni per poter cedere il giocatore. Servirà un grande sforzo da parte dei nerazzurri per riuscire ad abbassare questa cifra.