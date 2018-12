Calciomercato Inter, la Juventus vuole un obiettivo nerazzurro

Calciomercato Inter. Il presente si intreccia con il futuro. L’Inter, infatti, sta programmando la strategia da adottare sul mercato e sta valutando i possibili nuovi profili. Tra i nomi che circolano da tempo in casa nerazzurra, c’è quello del difensore della Sampdoria, Joachim Andersen.

L’indiscrezione di Calciomercato.com

Calciomercato Inter. Secondo quanto riferito dal portale Calciomercato. com, i milanesi sono stati protagonisti di diversi incontri con i doriani, ma devono stare attenti al possibile inserimento della Juventus. I bianconeri sono disposti a spendere una cifra massima pari a 20- 25 milioni di euro, ma sarebbe inferiore ai 35 milioni fissati dal presidente Ferrero. La Vecchia Signora, invece, considera la cifra troppo e valuta altre soluzioni come l’inserimento di alcune contropartite tecniche o quella di prendere il difensore danese nel 2020. Si sta delineando, dunque, un vero e proprio duello tra le due grandi rivali, che potrebbe arricchirsi di nuove pretendenti e colpi di scena. Ecco, perchè, la Beneamata, che vorrebbe ripetere l’operazione Skriniar, deve cercare di anticipare la concorrenza. Nel mercato, infatti, ogni situazione si evolve in fretta e non esiste nessuna sicurezza.

leggi anche: Joao Mario: “Siamo vicini al Napoli”. Poi fissa l’obiettivo dell’Inter