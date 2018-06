Calciomercato, ci siamo: Inter e Genoa chiudono per il giocatore?

Calciomercato, ecco quando ci sarà l’incontro

Calciomercato, Inter e Genoa stanno lavorando per ultimare due operazioni di mercato. La prima è sostanzialmente definita, con il passaggio di Radu e Valietti al Genoa e l’arrivo a Milano di Salcedo e Serpe.

La seconda operazione di mercato che i due club stanno portando avanti è quella relativa all’attaccante Andrea Pinamonti. Il giovane centravanti nerazzurro, che nella stagione appena conclusa ha fatto parte della rosa di mister Spalletti, non ha trovato molto spazio, con sole due presenze.

Il Genoa ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Inter da tempo. Il suo agente Mino Raiola ha già trovato l’accordo con Preziosi, con un contratto di cinque anni a 1 milione di euro a stagione. Il Genoa dovrebbe versare nelle casse nerazzurre circa 10 milioni di euro. Manca ancora l’accordo sulla cifra della recompra per l’Inter, con il club ligure che vorrebbe fissare il prezzo a 27 milioni, compresi due milioni di bonus legati al numero di gol e presenze in serie A.

L’indiscrezione raccolta dalla redazione di Inter Dipendenza è il giorno dell’incontro tra i due club per cercare l’accordo finale. Nella giornata di domani Inter e Genoa dovrebbero incontrarsi per definire il passaggio di Pinamonti ai rossoblu.

Dopo aver vinto con la Primavera di mister Vecchi, il salto in prima squadra non ha visto Pinamonti protagonista. Con Mauro Icardi che ha disputato la sua migliore stagione in termini di reti segnate, Pinamonti ha avuto poche occasioni per giocare. A gennaio il giocatore ha rifiutato la cessione al Sassuolo e in queste prime fasi di mercato è stato accostato a Ajax, Sassuolo e Roma nell’affare Nainggolan. Ora, dovrebbe difinirsi il suo passaggio al Genoa, dove avrebbe più spazio per giocare e fare esperienza.