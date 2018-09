Cagliari, sicuri due forfait contro l’Inter: Maran perde…

Cagliari, Maran orfano di due pedine in difesa

In vista della sfida di sabato sera a San Siro contro l’Inter di Luciano Spalletti, il Cagliari di Rolando Maran dovrà quasi sicuramente rinunciare a due calciatori.

Si tratta di Luca Ceppitelli e di Charalampos Lykogiannis. Il primo ha proseguito il suo lavoro differenziato al centro sportivo di Assemini, saltando così il lavoro di gruppo. Il secondo invece, ha ancora dei problemi al polpaccio sinistro. Due notizie che non faranno sicuramente piacere all’ex tecnico di Chievo e Catania che per la difesa si ritroverà con il minimo indispensabile a disposizione, in termini numerici.

Intanto Padoin parla della sfida contro l’Inter

Simone Padoin, centrocampista del Cagliari, ha analizzato al sito ufficiale del club si è proiettato verso la gara contro l’Inter di sabato sera a San Siro:

“Quello con la Sampdoria è un punto guadagnato. Siamo partiti forte come contro il Milan, purtroppo non siamo riusciti a sbloccare il risultato; il secondo tempo è stato più equilibrato, la Sampdoria è una grande squadra, ci ha messo in difficoltà e Cragno è stato bravissimo a metterci una pezza alla fine.

Sarebbe stata una sconfitta immeritata: così invece abbiamo mosso la classifica. Una gara positiva da parte nostra. Contro l’Inter sarà una partita complicata. Cerchiamo di riposare bene in questi due giorni che ci separano dalla partita e farci trovare pronti. Sarà fondamentale recuperare le energie spese oggi“.