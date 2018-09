Cagliari news, i convocati ufficiali di Maran: c’è l’attaccante

Il Cagliari partirà per Milano con questi uomini

Il Cagliari rende nota la lista dei calciatori, chiamati in causa per la trasferta di Milano contro l’Inter, in programma domani sera a San Siro. Tre assenti, già anticipati in conferenza,: Rafael, Ceppitelli e Lykogiannis. Partita da seguire anche fuori dal campo, considerato l’interesse del club nerazzurro per il centrocampista Nicolò Barella. Sul ragazzo sono vigili anche Juventus, Milan e Borussia Dtm. Ci sarà anche l’ex di turno Marco Andreolli, trasferitosi in rossoblù la scorsa stagione per trovare continuità.

Questa la lista ufficiale dei convocati di Rolando Maran:

