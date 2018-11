Cagliari, Cragno commenta l’interesse dell’Inter: le parole del portiere

Il portiere dei sardi Alessio Cragno ha parlato dei sondaggi dell’Inter

Tra i portieri che l’Inter tiene sotto osservazione per il futuro c’è anche l’estremo difensore del Cagliari Cragno. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha parlato anche dell’interessamento dei nerazzurri:

La sua forza qual è?

“Credo la reattività. Ma ora ho più forza fisica, sono cresciuto sulle palle alte e un po’ in tutto. Mi sono guadagnato tanto col lavoro. E col sacrificio. Io che non sono alto 1.90, come la maggior parte dei portieri”.

In cosa deve migliorare?

“Nella gestione delle situazioni. Ma è un lavoro che sto facendo e ringrazio i preparatori Brambilla e Bressan e i miei colleghi Aresti, Rafael e Daga”.

Aumenta il suo valore di mercato. E’ consapevole dell’interesse delle big, Inter in testa?

“Non ci penso proprio. E non ho nemmeno il tempo per pensarci. Sto troppo bene a Cagliari, sono legato a questa società, voglio far bene qui. Ho comprato casa in centro, un investimento”.