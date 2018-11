(Inter News) La brutta figura della RAI oltre la sconfitta

(Inter News) Mentre Inter e Tottenham erano rientrate negli spogliatoi per l’intervallo, i telecronisti, come sempre, andavano avanti con i commenti di rito.

Riflessioni più o meno condivisibili, ma quello che è successo sulla Rai è davvero incredibile. Il sito de “Il Giornale” riporta così quanto accaduto. “Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore ormai da anni, credendo di essere fuori onda si è lasciato andare in un commento poco carino nei confronti dei nerazzurri dipingendoli così: “Che squadraccia”.

“Naturalmente questa cosa è stata carpita da tanti tifosi dell’Inter che hanno espresso sui social network il loro disappunto per l’imparzialità e la cattiveria gratuita da parte di Di Gennaro contro una squadra che ha sì perso e contro un avversario degno ma l’ha fatto a testa alta.”

Non è la prima volta e non sarà l’ultima che qualche cronista parla a ruota libera a pensando di non essere in linea. Quello che colpisce e che infastidisce è il giudizio sprezzante dato da un cronista dell’emittente pubblica che dovrebbe commentare con autorevolezza e professionalità.

Sarà opportuno che il sig. Di Gennaro venga inviato da Viale Mazzini a commentare incontri di altre squadre fin da domenica prossima. E gli facciano pure il piacere di mandarlo a match di grande spessore. Potrà così evitare brutte figure come quella di stasera.

Fonte Il Giornale