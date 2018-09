Brozovic, parla da leader: “Partiti male, da adesso conta solo una cosa”

Brozovic parla da leader a SM

Marcelo Brozovic è stato assoluto protagonista nella serata di ieri contro la Sampdoria, visto che la gara, che ha portato all’Inter i tre punti e la seconda vittoria di questo campionato, si è sbloccata proprio grazie ad un suo gol. La gara è stata sofferta e solo al 94′ minuto i nerazzurri guidati dal tecnico Luciano Spalletti (espulso dopo la rete della vittoria) sono riusciti a portarsi in vantaggio. Due sono state le reti annullate, e il match sembrava ormai orientato verso un pari. All’ultimo respiro però ci ha pensato il centrocampista croato, che si è ripreso l’Inter dopo l’ottimo finale di stagione di qualche mese fa. Nel mezzo un mondiale da protagonista con la sua Croazia (arrivata in finale), e poi un inizio così e così con la maglia nerazzurra.

Ieri si è rivisto il Brozovic della passata stagione, leader in campo ma anche autentico motivatore fuori. Importanti le parole pronunciate ai microfoni di Sport Mediaset. Brevi, essenziali, ma che rendono chiaro il concetto intorno al quale devono ruotare le ambizioni del mondo Inter. “Per noi quello che conta è vincere. Non siamo partiti bene e abbiamo sbagliato le prime gare, ma da adesso in poi dovremo solo vincere.”