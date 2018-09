Brozovic ritorno al passato, il centrocampista croato torna alle origini

Brozovic cambia look

Ritorno al passato per Marcelo Brozovic, il centrocampista croato dell’Inter, ha da poco postato una storia Instagram dal parrucchiere.

Le storie di EpicBrozo

Il numero 77 nerazzurro, appena rientrato dalla nazionale, ha pensato di dare una rinfrescata al suo look. Ritorna dunque il ciuffo biondo, lo stesso che possedeva durante il suo primo giorno all’Inter. Il regista nerazzurro è diventato un elemento imprescindibile per Spalletti, nelle prime uscite stagionali non ha brillato particolarmente, complice anche la stanchezza accumulata al mondiale. I tifosi e lo staff si augurano che possa tornare ai livelli degli ultimi mesi, per poter guidare il centrocampo nerazzurro.