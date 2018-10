Brozovic out, dall’Inter un messaggio chiaro alla Croazia: Dalic però…

Il centrocampista ko: l’Inter si aspetta che la Croazia lo rispedisca a Milano

Marcelo Brozovic non sarà del match questa sera, in cui l’Inter affronterà la Spal. Il croato ha infatti accusato una leggera distrazione muscolare e non sarà nemmeno in panchina.

La noia musculare dovrebbe fargli saltare anche l’impegno con la Nazionale croata, ma il ct Dalic potrebbe comunque decidere di convocarlo. In quel caso il centrocampista dell’Inter sarà costretto a rispondere alla chiamata. Come scrive stamane il Corriere dello Sport, l’Inter si aspetta che, dopo aver verificato le sue condizioni, lo rispedisca a Milano, dove potrebbe poi proseguire il lavoro di recupero in vista del derby del 21 ottobre.

Brozovic fondamentale nello scacchiere di Spalletti

L’edizione di stamane di Repubblica sottolinea l’importanza e la centralità di Epic Brozo nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti: “Assente per infortunio muscolare Brozovic, finora sempre presente anche se col Cagliari non era partito titolare. È il giocatore che corre più di tutti in Europa: è in testa ai km percorsi in Champions e in serie A”. Il croato, infatti, sarà indisponibile per la sfida di stasera causa distrazione muscolare: l’Inter per la prima volta in stagione giocherà “senza il suo maratoneta”.

Fonte: CDS e Repubblica